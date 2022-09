“No me hablen”: Los memes y reacciones por repentina suspensión del concierto de Justin Bieber

No era una decisión inesperada pero, considerando que solo faltaba solo un día para su presentación en Chile, los y las fans de Justin Bieber se lamentaron con la repentina cancelación de su concierto en el Estadio Nacional.

El show estaba agendado desde hace meses para este 7 de septiembre en el recinto de Ñuñoa, sin embargo, debido a problemas de salud que el propio cantante evidenció tiempo atrás, después de su actuación en Rock in Rio, Brasil, decidió pausar su Justice World Tour.

Según informó su equipo, el canadiense señaló que “necesito priorizar mi salud ahora. Me voy a tomar un break del tour. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor“.

Esto afecta directamente a Chile y Argentina. Precisamente en el país trasandino tenía agendadas dos fechas, el 10 y 11 de septiembre, en el Estadio Único de La Plata. Lugar donde seguidores y seguidoras del artista habían acampado desde hace semanas para asegurar un puesto cerca del intérprete de Sorry.

De hecho, en territorio nacional se había registrado que durante la noche del lunes diferentes fans ya habían llegado a las afueras del Estadio Nacional para hacer filas.

Tal como era de esperarse, quienes serían los asistentes a su concierto en ambos países se volcaron a redes sociales para reaccionar a esta triste noticia.

REALMENTE CANCELARON EL CONCIERTO DE JUSTIN BIEBER EN CHILE NO ME HABLEN NO ME LLAMEN MORÍ HOY @lotusmusica pic.twitter.com/BeYNDUW5Op

