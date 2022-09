“Me deben una hora de sueño”: Los memes y reacciones por el engañoso cambio de hora

El cambio de hora ya es trending topic en Twitter. Una situación inusual considerando que esta modificación no será aplicada este fin de semana, ya que el gobierno decidió aplazarla para el próximo sábado 11 de septiembre.

Será en esa fecha cuando gran parte de los habitantes del territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, deberán adelantar sus relojes en 60 minutos.

Pero debido a la sincronización automática en los dispositivos tecnológicos, hay muchos y muchas quienes sufren una confusión respecto de qué hora es en Chile, llevándolos a que se levanten una hora antes o incluso lleguen muy temprano a votar en el plebiscito de salida que se realiza este 4 de septiembre.

Tal como era de esperarse, hubo quienes se volcaron a las redes sociales para bromear o dar a conocer su malestar por esta situación con los ya conocidos memes.

De todas maneras, es importante recordar que el cambio de hora no es a partir de este domingo, sino que finalmente se concretará el próximo fin de semana.

