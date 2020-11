El 2020 ha traído varias sorpresas de todo tipo y si bien no todas han sido de lo más positivas, este jueves los fans de The Weeknd y Maluma se alegraron al recibir una inesperada colaboración de ambos cantantes.

Se trata del remix de Hawái, uno de los últimos sencillos del colombiano que se ha abierto un espacio en medio de la pandemia para ser uno de los grandes hits del año en Latinoamérica.

La foto publicada hace un día por Maluma en su cuenta de Instagram, donde aparece junto al artista tras Blinding Lights y Starboy, entre otras, desató una una ola de comentarios y especulaciones, las que se concretaron en la colaboración lanzada esta jornada.

Y si bien esta nueva versión del single ha sido aplaudida y muy bien recibida por sus seguidores, los tuiteros también dieron rienda suelta al humor para compartir graciosos memes.

Una curiosa comparación entre el nacido en Toronto y Romeo Santos, su sorprendente pronunciación en español y unos llamativos pasos de baile han sido algunos de los temas más comentados.

Fan de los pasos prohibidos que se lanza The Weeknd bailando reggaetón!🔥 pic.twitter.com/wzeuszTWc9

The Weeknd cuando lo escuché cantar en español pic.twitter.com/Dzbyy1Nnq0

The Weeknd cantando en español en el remix de Hawai con Maluma pic.twitter.com/rYi7UDEd5l

Pero de la nada: PUEDE QUE NO TE HAGA FALTA NA’ APARENTEMENTE NA’ HAWÁI DE VACACIONES MIS FELICITACIONES MUY LINDO EN INSTAGRAM LO QUE POSTEAS PA’ QUE YO VEA

The Weeknd cantando en inglés, como siempre

Así quedé después de escuchar la parte de The Weeknd en Hawái. pic.twitter.com/lXGUfYqP4R

Con esto confirmo que The Weeknd cantando en español es Romeo Santos pic.twitter.com/wZaZeKVSMM

– El 2020 no te puede sorprender mas:

– The weeknd: PUEDE QUE NO TE HAGA FALTA NAA, APARENTEMENTE NAAA HAWAI DE VACIONESSSS pic.twitter.com/m44rXJcxRb

— Javier (@Javierzoria) November 5, 2020