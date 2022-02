Este domingo se realizó el Super Bowl LVI, uno de los eventos deportivos más esperados del año, que en esta oportunidad enfrentó a Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

Sin embargo, muchos de quienes lo ven en verdad no tienen idea de fútbol americano, y en realidad solo sintonizan el evento para presenciar uno de sus momentos más esperados.

Se trata del show de medio tiempo, el tradicional espectáculo que a lo largo de los años ha contado con la presencia de destacadas estrellas de la música.

Esta vez fue el turno de algunas leyendas del hip hop, quienes se encontraron en el SoFI Stadium de Inglewood, California, para encender el entretiempo.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar subieron al escenario para deslumbrar con reconocidos hits como The Next Episode, California Love y Lose Yourself.

Pero eso no es todo, porque además, el show sorprendió con la presencia de reconocidas figuras que no estaban contempladas, como Anderson .Paak y 50 Cent, quien interpretó el clásico In da Club.