Tras el estreno de Fast & Furious 9, la cinta protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker y Michelle Rodríguez, entre otros actores de Hollywood, la saga se ha consagrado como una de las más taquilleras de la historia.

Por eso no es de extrañar que el film, que en reiteradas ocasiones contradice las leyes básicas de la física, se convirtiera en tendencia en redes sociales.

Pero no son ni las estrellas que actúan en la película ni los espectaculares modelos de autos mostrados en ella lo que generó los comentarios esta vez.

Conscientes de la importancia que le da a la familia Dominic Toretto, el querido personaje interpretado por Vin Diesel, los usuarios no se resistieron a compartir una serie de bromas y memes en redes sociales.

Los creativos armaron varios montajes en que aparece el protagonista de la saga luchando por salvar a otro reconocido personaje, repitiendo una y otra vez que “nada es más fuerte que la familia”.

Es así que el hermano de Mia termina por salvar a figuras icónicas como Mufasa, que sin su ayuda habría muerto en el fondo del abismo.

Los memes de Dom diciendo “todo es posible con familia” me dan años de vida pic.twitter.com/gFQAxYPyQh

En Fast and the Furious 9, Dom viaja a través de diferentes universos para mostrar la importancia de la familia. Esta es una referencia al hecho de que ya no entiendo de qué se trata la franquicia. pic.twitter.com/Mz2o8ggjwD

— Datos Inútiles de Películas M A M A D O R A S (@DatosPeliculas) July 5, 2021