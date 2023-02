“Que vuelva Andy a buscar a Woody”: Los mejores memes que dejó el anuncio de “Toy Story 5”

Disney anunció esta semana que está trabajando en una serie de secuelas de sus exitosas películas animadas.

Así lo dio a conocer el CEO de la empresa, Bob Iger, quien reveló que se están desarrollando Frozen 3, Zootopia 2 y Toy Story 5.

Precisamente fue esta última la que llamó más la atención de los fanáticos, que se volcaron a las redes sociales a comentar el regreso de Woody y los demás juguetes.

Recordemos que la cuarta cinta de la franquicia terminó con el vaquero y Buzz separados, ya que este último decidió quedarse junto a Bonnie, mientras que Woody se fue con Bo Peep con la misión de encontrar nuevos dueños para los juguetes perdidos.

“Al infinito y más allá”, dicen en el final del filme, cuando las lágrimas de los fanáticos y fanáticas no pueden más debido a lo que pensaron sería el final de la saga.

Sin embargo, no fue así y ahora se encuentran con una quinta y recargada parte.

Por esa razón, algunos valoraron la continuación de las películas, aunque hubo quienes criticaron con ácidos memes.

Revisa los memes acá:

Toy Story 5 "You did WHAT with Woody???" pic.twitter.com/NN5WXAWMrZ — Kapan Katsuragi (@Kapan) February 9, 2023

Zootopia 2 > Frozen 3 > Toy Story 5 pic.twitter.com/EpTZoOfvTq — Peef Spogdar (⸜⁄) (@peefspogdar) February 9, 2023

Me watching Disney’s Toy Story 5, Frozen 3, and Zootopia 2 in theaters pic.twitter.com/sKtiCg9Ri3 — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) February 9, 2023

anunciaron Toy Story 5 pic.twitter.com/oeG3YywRsb — ILTanke 2.0❤⭐🖤🤍⭐⭐⭐💙 (@IL_TANKE2) February 9, 2023

ANDY EN LA UNIVERSIDAD EN TOY STORY 5 pic.twitter.com/RhHltC2Dpg — J U L I A N ⭐⭐⭐ (@julianmendozza) February 8, 2023

se filtro el final de Toy Story 5 gente pic.twitter.com/DAGvvnhDKL — 𝑲𝑼𝑶𝑹𝑬 (@OldFashionedM) February 9, 2023

Si quieren hacer un Toy Story 5 por favor que vuelva Andy a buscar a Woody y a todos sus juguetes que la pinche niña no pudo cuidar y prefirió quedarse con una cuchara de plástico 🤡 si no es así, no quiero nada. pic.twitter.com/gNqJyRa7y3 — 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢❅ 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝🗡️ (@JSmileCW) February 9, 2023

Woody al saber que saldrá toy story 5, y el no saldrá por irse de mandilon con su morrita: pic.twitter.com/CcuHHbYNCe — doncaguamon!!! (@Roachblood1) February 9, 2023