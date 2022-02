Daniela, una joven argentina de 24 años, compartió en Twitter el mensaje que recibió en WhatsApp por parte del padre de su hija, Gala.

“Yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más”, dijo el padre de la niña.

Posteriormente, el hombre añadió que “no quiero jugar con Gala en ir a buscarla y después desaparecer, ¿entendés?”.

pero mamá siempre tiene que poder..

El padre de la niña, además, escribió que puede que el día de mañana se arrepienta de su decisión, pero de momento “no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco, es así, me pasa esto. Dirás ‘qué mal padre’, sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa”.

Finalmente, le pidió a la madre no tener conflictos por la decisión de no formar parte en la vida de la hija que tuvieron juntos: “Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias”.

La publicación rápidamente se viralizó y Daniela se llenó de comentarios de apoyo, tanto en la publicación de Twitter como en fotos que comparte junto a su hija en Instagram.

