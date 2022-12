“No puedo parar”: Mesero genera debate por mentir en el trabajo, recibir $430 mil de propina y dejársela

Un joven mesero generó debate en las redes sociales al contar que mintió en su trabajo y recibió una propina de $500 dólares por parte de los clientes, dinero que finalmente se dejó solo para él.

El protagonista de la historia es un joven tiktoker de Nueva York de 22 años llamado Dean Redmond, quien se volvió viral al revelar la mentira que inventó en víspera de Navidad en el local donde trabaja.

“Voy a tener un karma tan malo por mentirle a esta mesa, pero no puedo parar cuando estoy ganando tanto dinero”, dice al inicio del video que cuenta con más de 23 mil reproducciones.

En total, el joven recibió una propina de 500 dólares, más de 430 mil pesos chilenos, por olvidar pedir cuatro sándwiches e inventar que la cocinera resbaló y cayó por las escaleras.

Pero eso no fue lo peor. Además, agregó que debió acudir a urgencias y que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Estimado personal, por favor no se estrese!! Suceden cosas… ¡Esperamos que esté bien!”, se puede leer en la nota que le dejaron los clientes junto con los billetes.

“Ella está bien. No voy a estar bien después de que el karma me alcance”, dijo el joven en la red social. “No le di a nadie más (…) Pensé que me expondrían y le dirían al jefe, así que me quedé con $500 en efectivo que probablemente se supone que deberían ir para esta chica que está en la UCI”, agregó.

Su historia generó debate. Mientras que hubo algunos que se lo tomaron con humor, otros le recalcaron que al contarla en TikTok las personas estafadas, o incluso el jefe, se podrían enterar.

Esta no es la primera vez que el joven cuenta sus historia y mentiras en el trabajo. En diferentes videos en su cuenta ha contado experiencias parecidas.

Mira el registro aquí: