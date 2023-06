Mexicano se vuelve viral tras revelar que suegro lo asaltó antes de ser presentado: “No sabía si decirle”

En TikTok realmente hay de todo. Bailes, desafíos, anécdotas y sabrosas historias. Aunque lo que le ocurrió a Adrián Quintanilla es digno de ser contado en cualquier plataforma.

Este joven mexicano se viralizó en estas semanas al revelar que fue víctima de un terrible asalto. Pero lo más particular es que el ladrón fue nada menos que su propio suegro. Y no, no fue una broma ni nada por el estilo.

El azteca publicó dos videos en la redes social en las que dio más detalles sobre este insólito suceso, el cual se dio luego de que se perdiera al ir a visitar a su novia.

En primer término, Adrián señaló que “uno va hasta la pinche cuna de los lobos. Yo no salgo mucho, soy una rata de mi cuarto. Es más, creo que tengo más tiempo aquí que mis muebles”, por lo que el viaje desde Ciudad de México a Nezahualcóyotl parecía complejo.

“Me aventuré sin saber dónde ‘chingados’ tengo que bajarme ni cómo llegar a su casa, solamente con instrucciones que me habían dado por WhatsApp. Acá, su pendejo amigo se fue lo más guapo que pudo irse”, agregó.

La cosa se complicó luego de que se quedara dormido en el viaje, por lo que tuvo que bajarse en la mitad de la carretera. Fue allí que apareció “un cholo de, más o menos, 1,85 metros con tatuajes y una bicicleta que me de dijo ‘compa, yo te ayudo'”.

“Me quitó mi celular”

En un segundo registro, Quintanilla contó que este sujeto le pidió una moneda, a lo que él se rehusó. Ante esto, el individuo le dijo que podría dejarlo perfectamente “encuerado” (desnudo).

“Me quitó mi celular, le tuve que dar 200 pesos (mexicanos) y se fue”, indicó la víctima.

Luego, Adrián fue hasta la casa de su pareja y vieron películas y comieron tacos. Estaba todo muy tranquilo hasta que la mamá avisó que el padre de la joven había ido a visitarla.

¿Quién era? El mismo sujetó que le robó su teléfono y que era nada menos que su suegro, situación que lo dejó absolutamente perplejo en una casa ajena.

“Nos quedamos viendo como por 30 segundos, los más largos de mi vida, se los juro. Yo no sabía si decirle a mi novia”, admitió.

Al cabo de unos minutos, el muchacho se fue de la casa y logró recuperar su celular, luego de que el suegro tuviera un ataque de cordialidad y decidiera regresárselo de un modo muy sutil.

“‘A tu novio se le cayó el celular en la entrada'”, relató. Para peor, reconoció que “mi novia no me quiso decir nada solamente me lo entregó. Jamás la volví a ver ni a mandar un mensaje”, sentenció.