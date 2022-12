Influencer colombiano que se tatuó a Messi en la frente ahora está arrepentido: “He sido objeto de burlas”

Una verdadera locura se generó tras el tatuaje que se hizo el influencer colombiano, Maicol Quiñonez, conocido en las redes como Mike Jambs, quien cumplió su promesa tras el título de Argentina en el Mundial de Qatar ante Francia.

Luego de la inolvidable final que los trasandinos ganaron en penales, el cafetero se dibujó en toda su frente el apellido “Messi”, además de la frase “D10S” en su mejilla derecha y las tres estrellas en la otra.

Sin embargo, y pese a divulgar su contenido y a participar en diversas entrevistas, ahora Mike Jambs reconoció que está arrepentido de esto, revelando que está muy afectado por los comentarios.

A través de un video, el influencer admitió que “estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje. Estoy arrepentido porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar”.

“Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad. Últimamente, he sido objeto de burlas, de críticas, de rechazos. He sido juzgado y hasta he recibido amenazas. Todo por un video que subí a mis redes sociales en el que cumplí un reto que había prometido con mis amigos”, agregó.

El creador de contenidos aseguró que nunca pensó que el video fuera a hacerse tan viral. “Los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles”, sostuvo.

Ahora, Mike Jambs dijo que no sabe qué procedimiento es el que se hará para sacarse a Messi de la frente, pero que su decisión está más que tomada.