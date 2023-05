Viviendo el sueño americano: Mochilera conoció a perrita callejera en el sur de Chile, la adoptó y ahora vive en EE.UU.

Una historia con un lindo final feliz para una perrita callejera chilena se volvió viral en las redes sociales, donde se dio a conocer que ahora vive cómodamente en nada más ni nada menos que Estados Unidos.

Su rescatista, una mochilera que pasó los últimos siete meses viajando por Sudamérica, identificada como RoundtripReem en TikTok, dio a conocer la linda conexión que tuvo con Zorah, a quien conoció mientras recorría las maravillas del sur de Chile.

“POV: adoptas un perro mientras vas de mochilera a Chile”, escribió en un video compartido el pasado 15 de mayo en la plataforma, el cual cuenta con más de 800 mil reproducciones.

Según contó la joven en la red social, se encontró a la perrita en la calle y ella inmediatamente comenzó a seguirla hacia todos lados.

“Ella es muy dulce y tierna, solo quiere abrazos y caricias en el vientre”, describió en el video en el que compartió diferentes registros del sur y la Patagonia. En todos estaba Zorah.

“Asumimos que nos separaríamos después de pasar el día con ella porque estamos recorriendo 30 millas (48 kilómetros) en bicicletas. Y pensamos que no seguiría el ritmo… Pero en caso de que milagrosamente quisiera acompañarnos, le compramos un arnés”, indicó.

“Bueno, al parecer ha seguido el ritmo y no se ha apartado de nosotros desde entonces. Nos aseguramos de alimentarla con muchas proteínas. Ha estado corriendo con nosotros durante cuatro días explorando varias partes de la Patagonia (…) también está dispuesta a cualquier cosa, como volar por una carretera a través de vientos helados durante dos horas seguidas”, reveló.

“Es como si ella nos hubiera elegido”, agregó la joven.

La adoptó

Tras la viralización de la historia, la joven compartió una actualización y confesó sentirse “sorprendida y consternada” de que algunos usuarios pensaran que dejó a Zorah en Chile.

“¿Por qué me embarcaría en una aventura loca y dejaría que este perro me siguiera para luego dejarlo? (…) esa chilena está aquí conmigo en este momento. Está viviendo en el lujo y nos amamos y vamos a vivir para siempre y va a ser increíble y ella está sana y salva”, aseguró.

Luego de adoptarla, la llevó a un veterinario en Chile para vacunarla y asegurarse de que estuviera bien de salud. Tras eso, le compró una jaula y realizó todo el papeleo necesario para llevársela a Estados Unidos en el avión.

“El proceso fue muy tedioso, tuvimos que cambiar nuestro vuelo en múltiples ocasiones y dar muchos argumentos, pero logramos subirla y llegó sana y salva a Estados Unidos”.

“Después de un par de días de descanso y familiarización con Estados Unidos, la llevamos a Petco y la dejamos elegir su propia medalla con su nombre. Literalmente no puedo creer que acabo de encontrar a esta perra en las calles de Chile y ella me ama muchísimo y estoy tan feliz y agradecida de tenerla en mi vida. Realmente está destinado a ser y no podría haber funcionado mejor”, cerró.