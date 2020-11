Los seguidores de la popular modelo Natalia Garibotto no pasaron por alto un curioso “me gusta” que habría sido emitido la cuenta oficial del papa Francisco.

A través de Instagram, la cuenta papal dejó su huella en una fotografía de la joven brasileña en la que posa con un vestido de colegiala.

Aunque el “like” desapareció más tarde, un usuario grabó la evidencia y la hizo llegar a la influencer, además de hacerlo viral rápidamente.

Tras esto, la joven compartió la captura de pantalla del supuesto “me gusta” del Papa en un post donde escribió: “En el día de hoy fui bendecida”.

A través de Twitter, también expresó su sorpresa por el “like” papal señalando que “al menos voy a ir al cielo”.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020