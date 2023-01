“Vas a morir en este vestido”: El tétrico mensaje de advertencia que recibió una clienta junto a su compra

Esperó aproximadamente una semana para recibir la compra que realizó a través de una famosa aplicación, pero para su sorpresa, dentro del paquete venían unos tenebrosos mensajes que decidió mostrar en TikTok.

Lo anterior fue expuesto por una usuaria llamada Amanda, @michigansmiles84, quien en un video dio cuenta del paso a paso que hizo para abrir la encomienda que en su interior tenía un vestido de la marca Shein.

Sin embargo, según sostuvo en el registro, al abrir el sobre pudo notar que cayeron muchos papeles doblados. Al revisarlos, se encontró una sorpresa que aún no tiene explicación.

Estos papeles tenían la siguiente frase escrita: “Vas a morir usando este vestido”. Por lo tanto, dijo, ni siquiera se atrevió a probar esta prenda.

“Me lavé las manos, me puse guantes. No voy a usar este vestido, no me lo voy a probar”, expuso.

Es más, esta mujer advirtió que tras lo ocurrido “incluso llamé a la policía local. No es una broma. Definitivamente estoy decepcionada. Es una locura”.

Para alertar sobre esta experiencia y exigir explicaciones, Amanda tomó contacto con servicio al cliente de la plataforma, pero lejos de obtener una solución, aseguró que solo recibió respuestas automáticas en el chat.

Revisa acá el video:

Días después de este suceso, la clienta indicó que desde la empresa la contactaron y le indicaron que su orden había sido emanada desde California y que en esas oficinas se hace una revisión de los productos devueltos, lo que no habría ocurrido en este caso.

Finalmente la joven decidió devolver los productos de su orden y que así le entregaran su dinero.