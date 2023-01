“Malo es robar”: Mujer es criticada por rociar agua bendita a pareja gay a las afueras de una iglesia

Una pareja gay fue rociada con agua bendita por una mujer a las afueras de una iglesia en México. Aparentemente, por estar abrazados. Además, los amenazó con llamar a la policía.

La situación la dio a conocer uno de ellos, identificado como Leonardo Hernández, en su cuenta de TikTok. En el video, que rápidamente se viralizó, se ve a la mujer increpándolos por estar sentados frente a la capilla y rociar el agua en forma de cruz.

“Lárguense o ahorita llamo al 911”, dice la agresora, mientras que un tercero que también estaba presente defendió a la pareja. “No están haciendo nada, nada más están ahí sentados”, expresa.

“Malo es robar. Malo es odiar, señora”, comenta uno de los afectados a la mujer que hace caso omiso.

“No se quieren salir… que se retiren, nada más. Que se vayan a abrazar al hotel o en la calle… y quieren estar aquí, dentro de la casa de Dios… esto es sacro”, le comenta la agresora a la policía por teléfono.

“Yo soy provida, esto es de satanás (…) aún no se ha aprobado la ley para que sean libres de hacer actos sucios aquí en el templo (…) me parece que no son mexicanos, han de ser migrantes (…) vienen de otros países depravados a enseñarle inmoralidad a la juventud de aquí”, es parte de los argumentos de la mujer.

Posteriormente, son los propios jóvenes los que hablan con la policía y le explican que no estaban haciendo nada más que estar sentados. Sin embargo, optaron por no seguir en el lugar.

En otro de los video publicados en TikTok, Leonardo compartió parte de una entrevista que brindó a un programa de televisión en el que aseguró que no le desea el mal. “Me gustaría decirle, ‘estoy aquí para dar amor'”, expresó.

Los comentarios no tardaron en llegar para criticar la actitud. ” Cuánta prudencia de ustedes, cuánto valor tienen”, “que triste es ver esta situación”, “lamento mucho que hayan pasado por algo así”, fueron algunos de ellos.

@leoperovirgo Que dificil entender que alguien puede tratarte asi por el hecho de de amar libremente 💔 los buenos somos más; Gracias a las autoridades y gente de la iglesia que decidieron actuar con amor y congruencia 💖🏳️‍🌈 ♬ sonido original – Leonardo Hernández