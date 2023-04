Mujer que llevaba 16 años afeitándose a diario dejó de hacerlo y ahora se siente “realmente hermosa”

Una historia verdaderamente sensible es la que se ha dado a conocer en las últimas horas. Y es que Carol Sánchez, mujer estadounidense de 29 años, reveló todas las complicaciones que ha tenido por un crecimiento abundante de barba.

Así, contó que tras haberse rasurado diariamente durante 16 años, ahora decidió dejar de hacerlo y vivir de manera natural y sin preocuparse por los juicios del resto acerca de su apariencia.

Afirma que se siente hermosa y valoró el apoyo de su pareja en todo este proceso, que comenzó cuando ella tan solo tenía nueve años, edad en la que comenzó a crecerle el vello facial.

La abultada barba de la mujer oriunda de Seattle, Washington,Estados Unidos, es consecuencia de sufrir síndrome de ovario poliquístico. Esta afección altera el funcionamiento de los ovarios y causa hirsutismo, el que provoca el crecimiento excesivo de vello oscuro o grueso con un patrón masculino.

“Creo que empecé a afeitarme porque sentía que eso era lo que se suponía que debía hacer. Me animó a esconderme. Me daba cuenta de que otros niños hacían comentarios sobre mis pobladas patillas. Se alejaban y se disgustaban mucho conmigo. Es terrible para un niño de nueve años sentir esa vergüenza”, dijo Coral Sánchez a Daily Star.

“Me afeitaba todas las mañanas cuando me despertaba y para las 2 de la tarde ya tenía barba creciendo en mi cara. Aplicaba una capa de base de maquillaje completa y dejaba mi cabello suelto alrededor de mi cara. Me tomó mucho tiempo realmente aceptar el crecimiento de mis vellos. Ahora me miro en el espejo, sonrío y me siento genuinamente hermosa”, agregó.

Luego, la creadora de contenido contó que a medida que se hacía mayor, más pelo le brotaba en el rostro. “Cuanto más vieja me hacía, más difícil era volver a aplicar una cobertura completa para ocultar el crecimiento del vello debido a los entornos laborales. La gente me miraba fijamente, pero no decía nada”.

Incluso, dijo que tuvo una relación con una persona que nunca se enteró de que a ella le crecía barba. “Nunca me vio sin maquillaje. Me levantaba antes que él para afeitarme todos los días. Me sentía oculta”.

Esta situación se le complicó aún más a los 26 años, cuando vivía dentro de su auto por lo que no tenía los medios para usar un baño a diario donde poder afeitarse. “Hacía lo que podía afeitándome en el automóvil. Era desafiante afeitarme. Fue doloroso”, expresó.

Pero la vida de Sánchez cambió cuando conoció a su actual pareja, quien le ayudó a superar estos complejos. “Me tomó un par de meses, pero fue muy difícil ocultar las cosas. Se sintió natural decírselo. Él dijo ‘no me molesta. Eres hermosa y tu cuerpo hace esto naturalmente’. Seguía diciendo ‘¿por qué no lo dejas crecer?’. Me preocupé y pensé: ‘ya no me vas a querer más'”, relató.

“Pero realmente me animó a dejar de afeitarme. Me impactó. No quiero esconderme más. ¿Por qué permito que otras personas tomen el control de mi vida? Fue impactante ver mi rostro y que todavía pudiera sentirme femenina. Me sorprendió mucho lo mucho que me gustó. Se sentía como si encajara en mi cara. A mi pareja le gusta pasar los dedos por él. Él admira mi barba”, complementó.

Finalmente, Coral Sánchez manifestó que todavía enfrenta miradas fijas o gesto de disgusto, pero señaló que “es solo su opinión. Todavía puedes ser hermosa y femenina con barba. Quiero ayudar a otros a aceptar cómo se ven. Me siento realmente hermosa”.