Tal como era de imaginarse, esto ocurrió en Australia. Y fue captado por una madre que se sorprendió al observar el momento en que una decena de arañas irrumpía en la pieza de su hija.

De acuerdo con el video, los arácnidos se encontraban en una esquina del inmueble sin moverse. Parecían ser al menos unos 20 ó 30 ejemplares.

Sin embargo, al observar al otro lado de la habitación, se dio cuenta que la cantidad de arañas era mucho mayor y que prácticamente se estaban adueñado del lugar por cada esquina.

Lee también: Murió a los 61 años la mujer detrás del viral “Obedece a la Morsa”

El video fue ampliamente difundido en redes sociales, catalogando la situación con “terrorífica” o incluso “asquerosa”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué sucedió después del registro. Pero de todas maneras, se prevé que estas arañas pertenecerían a la especie huntsman, la cual no representa peligro para los seres humanos.

Pese a este rasgo, su tamaño y velocidad parecen amenazantes y provocarían más de un malestar en aquellos que les tienen fobia.

Lee también: Las llamadas de Zoom son su obsesión: Gatita es viral por su inquietante mirada a la cámara

"Should we burn the house down?"

A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf

— ABC News (@ABC) January 29, 2021