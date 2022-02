Distintas historias que conmemoran el amor y el romance circulan por estos días en redes sociales, especialmente en la previa al Día de San Valentín, que se celebra este lunes 14 de febrero.

Entre los relatos, uno de los que ha llamado la atención de los usuarios y que se convirtió en viral es el de Carol Mack, activista estadounidense por los derechos y profesora retirada de la Universidad Estatal de California Channel Islands.

En su cuenta de Twitter, la mujer relató que “la vida es tan extraña. Después de casi cuatro décadas de matrimonio, nunca esperé volver a estar soltera a los 70 años. ¡Y ciertamente no esperaba encontrar el amor verdadero a los 73 años en medio de una pandemia! Y ahora esto”.

El tweet estuvo acompañado con una foto de un anillo de compromiso, lo que indicaría que la mujer volverá a comprometerse a sus 73 años.

Life is so strange. After nearly four decades of marriage, I never expected to be single again at 70. And I certainly didn’t expect to find true love at the age of 73 in the middle of a pandemic! And now this! pic.twitter.com/HszN0zj9pr

— Carol H. Mack (@AttyCarolRN) February 11, 2022