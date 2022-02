Las redes sociales fueron testigos del matrimonio más corto en la historia: Duró sólo tres minutos. ¿Por qué tan poco tiempo? Se preguntaron los usuarios, quienes al saber la historia entendieron el motivo de la decisión.

A tres minutos de dar el sí, una mujer del país árabe Kuwaití tropezó al caminar por el Registro Civil y se cayó al suelo. Su recientemente esposo no la ayudó y la insultó, detallaron medios locales.

Posteriormente, regresó al Registro Civil y le pidió al juez disolver el matrimonio. Tras relatar el suceso, el oficiante dio a lugar la petición.

La historia fue viralizada en distintas plataformas de redes sociales y muchos usuarios, de distintas partes del mundo, apoyaron la decisión de la mujer.

El machismo no da tregua en los países del Medio Oriente, de hecho, en la mayoría de los territorios las mujeres no pueden conducir si no están acompañadas por un hombre. Por lo mismo, que la protagonista del breve matrimonio haya decidió dejar a su pareja tras recibir un insulto fue celebrado por los internautas.