Mujer china se volvió viral al contar su vida en Chile: Destacó la libertad y las oportunidades

Una ciudadana china se volvió viral después de hablar de su experiencia en Chile, país al que llegó hace 25 años y actualmente es dueña de un local comercial en Viña del Mar.

La mujer, identificada como Julia, conversó en el canal de YouTube del influencer venezolano Alirio Real, donde indicó que “llegué a Chile cuando tenía 16 años, entonces ahora soy más chilena que una china“.

Julia se radicó en nuestro país en 1998, específicamente en la ciudad de Antofagasta, donde terminó su etapa escolar y dio la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para entrar a la universidad.

“No hablaba nada español y no tenía la misma sensación de ahora. Me sentía muy aburrida y triste, parecía muda y sorda y tuve que empezar desde cero en una tierra que no conocía nada”, recordó.

Pero hoy ya no tiene problemas con el idioma, incluso hay tradiciones chinas que aún mantiene en su día a día. “A pesar de que llevo más de 20 años en Chile, alguna mentalidad la tengo china-china. Lo de sacrificarse y trabajar es algo que está grabado en nuestro ADN, no podemos relajarnos”, reconoció.

Mujer china en Chile: “Es un país de oportunidades”

“No puedo negar que Chile es como mi segunda patria”, señaló la comerciante china, quien tiene una tienda de cotillón en Viña del Mar.

En ese sentido, afirmó que “he hecho todo acá, estudié y tengo mi emprendimiento y de verdad siento que Chile es un país que da más oportunidades que mi propio país“.

“China es un país muy competitivo. Lo que uno hace, muchas personas quieren competir con usted. En cambio en Chile, si usted quiere esforzarse tienen mejores oportunidades”, aseguró.

Asismismo, sostuvo que en nuestro país “hay mucha libertad y eso me gusta. De hecho, yo me rodeo de pocos chinos porque para ellos soy demasiado latina“.

