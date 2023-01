“Casi siempre le cancelan”: Mujer contó que come gratis gracias a pedidos anulados y generó debate

Un mujer se volvió viral en las redes sociales al mostrar qué es lo que hace junto a su esposo, quien trabaja como repartidor de comida, cuando un cliente le cancela el pedido que ordenó.

En TikTok, la usuaria identificada como Denncii, oriunda de Monterey, México, publicó un video en el que adjuntó diferentes registros de variados tipos de comida rápida y aseguró que correspondían a los pedidos cancelados.

“Mi marido trabaja en Didi y casi siempre le cancelan comida, y nos la tragamos”, detalló al inicio del video, llenándose de críticas por parte de los usuarios en la red social, quienes dudaron de sus palabras.

Dulces, sushi, pollo frito, hamburguesas y pizzas fueron algunos de los que mostró, aunque aseguró que “faltaron más fotos”.

Las críticas y comentarios dudosos no tardaron en llegar: “Te dice que le cancelan y se la roba, porque es muy raro que cancelen”, “a mí uno de Didi me robó medio pedido de un 2×1 y otro de Uber igual”, “y uno con 3 años en Didi y solo me han cancelado 5 pedidos, hay truco”, “si es Didi, sí, te creo. Luego les avientan hasta 4 pedidos y la gente de desespera y cancela”.

Por su parte, repartidores de otras aplicaciones también salieron a opinar. “Soy Rappi y no me pasa, será la suerte, pero siempre tengo 5 estrellas”, comentó uno de ellos.

Mira el video aquí: