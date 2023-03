“Pastelería Shakira”: Mujer genera debate tras hacer torta falsa para vengarse de amiga que no le pagó

“La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, dice el dicho popular. Pero eso no pareció importarle a una mujer que se dedica a la pastelería y que dio a conocer en redes sociales que una “supuesta amiga” nunca le habría pagado una torta, y que tras dos años le encargó otra.

Su historia se volvió viral en TikTok, con más de 23 millones de reproducciones, y allí contó que una “supuesta amiga no me pagó por un pastel. Tras dos años, la caradura me encargó otro y me vengué”.

Según su relato, cuando ella recién había iniciado en el negocio de la pastelería, la mujer le encargó una torta para su cumpleaños, pero cuando se la entregó “me inventó miles de excusas, que tenía muchos gastos y me pidió pagar a fin de mes”.

Pasaron dos años, el dinero nunca llegó y “muy caradura me volvió a pedir otro, entonces dije este es el momento de vengarme”.

Así, la pastelera decidió decorar una bandeja de aluminio, al igual como mostró en el video, por la que le habría cobrado 137 dólares, cerca de 110 mil pesos chilenos, dinero que, esta vez, sí le pagó.

Tras eso, la protagonista de la historia aseguró que fue invitada a la fiesta y que estaban cantando el cumpleaños hasta que llegó el momento de cortar el pastel.

De acuerdo a su versión, todos se le quedaron mirando, incluida la mujer afectada, por lo que “fue el momento perfecto para decirle lo que me guardé tantos años. Le dije ‘bien merecido, esto te pasa por querer hacerte la viva con tus amigas'”.

Acto seguido, la mujer afectada la habría encarado frente a todos, pero ella siempre pensó que estuvo en lo correcto.

“Pastelería La Rencorosa”, “Pastelería Shakira”, “¿y si antes le decías ‘oye, me pagas el anterior’?”, “yo creo que no eran amigas”, comentaron algunas personas.

En otro de los videos que tiene la mujer identificada como Leydidi en la plataforma, contó que entregó un pastel de novia falso porque necesitaba dinero para pagar el arriendo, causando debate entre los usuarios por su forma de actuar y dudas con respecto a la veracidad de sus historias.

Mira el video aquí: