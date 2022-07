Mujer busca convertirse en un “dragón blanco de ojos azules”: Tiene el 98% de su cuerpo tatuado

Una mujer australiana ha invertido más de 120 mil dólares en modificaciones corporales para convertirse en lo que describe en Instagram como un “dragón blanco de ojos azules”.

Se trata de Amber Luke, de 25 años, quien a través de dicha red social manifestó que “la modificación corporal es la forma definitiva de autoexpresión”.

Dentro de las intervenciones quirúrgicas en su cuerpo se encuentra la división de su lengua en dos, la dilatación de sus orejas y tiene el 98% de su cuerpo tatuado. Incluso, se tiñó de azul la esclerótica, la parte blanca de los ojos.

“Supongo que en estos días sólo soy una persona diferente a lo que solía ser. La vida pasa y te juzgan. Al final del día, soy una persona fuerte y puedo soportarlo pase lo que pase“, dijo Luke en entrevista con el programa Hooked on the look.

En dicho medio, la mujer relató que a los 16 años comenzó su adicción por los tatuajes, tanto así que hoy día tiene más de 600 en su piel.

Respecto a la intervención en su globo ocular, afirmó que el procedimiento duró cerca de 40 minutos y la dejó ciega durante tres semanas.

“Ni siquiera puedo describirles cómo fue la sensación, lo mejor que puedo decirles es que una vez que la tinta penetró el globo ocular, se sintió como si el tatuador agarrara 10 fragmentos de vidrio y lo frotara en mi ojo”, dijo Amber.

Revisa algunas imágenes de la mujer acá:

