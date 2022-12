“Es tallado por los dioses”: Mujer asegura haber encerrado a su novio porque tiene miedo de que se lo “roben”

Es cierto que las redes sociales dan para mucho. Es por eso que no siempre se debe creer todo lo que aparece en ellas. Sin embargo, las historias divertidas, o preocupantes, valen la pena.

Eso es lo que sucedió con una pareja que fue entrevistada por un creador de contenido para TikTok y se volvió viral, acumulando millones de reproducciones con su historia. ¿La razón?, la mujer tendría “encerrado” a su novio porque es “muy guapo” y tiene miedo de que otras mujeres se lo “roben”. Es más, asegura que le tienen “envidia”.

La pareja aparece en varios videos en la red social contando diferentes cosas de su extraña relación. “Tengo miedo de que me lo vayan a quitar, porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses”, dice la mujer en registro que tiene más de 37,4 millones de reproducciones.

En otro de los videos, la mujer le insiste al hombre que le diga a “las mujeres que no te hablen”, y él le hace caso.

“A todas las mujeres que me están viendo, no me hablen, no me vayan a contactar porque yo quiero evitar problemas con ella. Yo sé que soy atractivo, ella siempre me lo ha recalcado. No me metan en problemas con ella porque igual yo la quiero, no quiero que vaya a pasar algo entre nosotros, por favor, no me hablen”, dice él.

En el resto de los videos, cuentan cosas como que él tiene prohibido tomar Coca-Cola o cerveza. “Ahora prácticamente pura agua”, asegura.

Si bien es cierto que los videos cuentan con millones de reproducciones y miles de comentarios, hay varios usuarios que se lo tomaron como una broma y hay algunos que incluso piden aclarar la veracidad de los relatos.