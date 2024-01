Mujer que se “casó” con un muñeco de trapo explicó por qué no está con un hombre: “Es perfecto”

La mujer que se volvió viral al “casarse” con un muñeco de trapo volvió a tomarse las redes sociales al contar por qué no contrae matrimonio con un “hombre de verdad”.

Se trata de la brasileña Meirivone Rocha Moraes, quien cuenta con más de 687 mil seguidores en TikTok, plataforma en la que muestra cómo es su vida junto a su “esposo” de trapo, llamado Marcelo, de tamaño real, y sus “hijos”.

Según explicó, son varias las personas que le han preguntado por qué está con un hombre de trapo, ante lo que respondió que no está con “un hombre de carne y hueso” porque “no puedo, ya estoy casada con Marcelo”.

“Marcelo no engaña, no pelea conmigo. Todo lo que le hablo está de acuerdo. Es un padre presente. Siempre me está ayudando con todo”, señaló la mujer que también muestra a sus hijos en la plataforma.

“Es un hombre magnífico. Fue el mejor marido que pude elegir para mi vida (…) No lo puedo cambiar por ningún hombre. Es el hombre perfecto”, añadió.

