“Fue demasiada la impotencia”: Joven rescató a perrito que corría tras auto que lo abandonó en Colina

Un angustiante momento se viralizó en redes sociales y tiene como protagonista a un perro, el cual fue abandonado en la carretera y fue captado cuando corría detrás del auto que lo dejó en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El registro fue compartido por Daniela Castellini (@danini_love) en TikTok, donde aparece grabando al animal que corre desesperadamente en medio de la calzada. “Esto es lo más triste del mundo, no boten a sus perros, ¿qué hue… les pasa? ¿Qué onda, qué hago”, se preguntó acongojada.

En el mismo video, la usuaria detalló que el lamentable hecho ocurrió en el sector de Santa Elena, en Colina. “Venían los autos súper lento y era porque este perrito venía corriendo a toda marcha sin parar”, relató.

“Le toqué la bocina, lo perseguí fácil por cinco kilómetros y no paraba, no paraba. Así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí“, agregó la mujer, quien subió al can a su vehículo.

“Primero hay que ver si es de alguien, aunque lo dudo porque no tiene collar y se ve cachorro. Pero hay que buscarle hogar, ¿cierto? Ahora va pegado a mí“, añadió.

En la descripción del post, Castellini señaló que “esto me rompe el corazón. Hoy camino a mi trabajo, viví esta triste escena (…) ¡Fue demasiada la impotencia! Así que paré a ayudarlo. Ahora busco familia para él. Favor compartan para buscarle un hogar”.

A través de su cuenta de Instagram, Castellini explicó que ella no podía quedarse con el animal porque ya tiene siete perros a su cuidado. Sin embargo, en las últimas horas ha solicitado la atención de veterinario.

