“Oh, Dios mío”: Mujer lloró de la emoción al recibir una entrada para el concierto de Bad Bunny

Una mujer se volvió rápidamente viral en redes sociales por llorar al recibir entradas para un concierto al que en un principio no iba a ir.

Se trata del esperado show de Bad Bunny, quien realizará en una gira mundial para presentar su último álbum Un Verano Sin Ti.

La expectación por el concierto del “conejo malo” provocó una caótica venta de entradas, las cuales se agotaron en pocos minutos.

Por eso, muchas personas no alcanzaron tickets para ver al intérprete de Soy Peor. Una de ellas es una mujer que fue sorprendida por su hija en su cumpleaños.

En el registro, compartido por la cuenta de Twitter de la página oficial de la gira del artista, se le ve recibiendo un sobre con una tarjeta en su interior.

Al abrirlo, con cierta confusión, se da cuenta que la foto del regalo era de “mi Bombunny. Mi Bad Bunny”.

Con gran sorpresa, su hija le lee la tarjeta y le dice: “te llevaré a ver a Bad Bunny en agosto”.

Evidentemente emocionada, la mujer comienza a llorar porque ahora sí podrá ir a ver a uno de sus artistas favoritos. “Oh, Dios mío. Y yo decía: ‘Me voy a morir y no voy a ver a Bad Bunny”, expresó.

this reaction broke my heart!! Can’t wait for the World Hottest Tour to Kick OFF 🥹☀️❤️🏝 pic.twitter.com/AEewewozvE

— 🇵🇷BadBunnyTour🇵🇷 (@tourbadbunny) July 22, 2022