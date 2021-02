Hace casi un año, en marzo de 2020, una mujer danesa llamada Eldina Jaganjac, eligió dejar de sacarse los vellos de su rostro en pleno inicio de la pandemia por COVID-19.

Su decisión llegó tras darse cuenta que en ciertas interacciones sociales la menoscababan, haciéndola sentir menos femenina cuando dejaba de depilarse, según comentó.

“Antes de dejar que mi uniceja creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, señaló Eldina al medio Unilad.

“Fue incómodo al principio, pero si algunas personas no tienen nada que hacer más que gritarles a los extraños, que así sea. Ahora, he elegido enfocarme en las tareas y metas que necesito haber hecho y menos en cómo me veo mientras las hago y si a la gente le agrado o no, porque probablemente nunca las volveré a ver, y si lo hago, todavía no me importa” añadió la danesa.

Tras hacerse viral en Instagram y llegar a ser entrevistada en medios de comunicación, la escandinava expuso con más énfasis su postura: “¿por qué nosotros, como sociedad, consideramos tan importante que las mujeres se eliminen el vello del cuerpo? Creo que esto debería ser tan irrelevante, ya que hay muchas otras cosas más importantes en las que centrarse”.

“Para ser aceptados en esto, debemos gastar más tiempo y dinero sólo para poder existir visualmente de una manera aceptable, y sí, creo que esto no es justo”, recalcó.

En un tema cada vez más contingente con una sociedad en constante cambio, Eldina reflexionó diciendo que “es difícil entender los roles de género cuando eres un adolescente y estás creciendo, así que creo que ver a una mujer haciendo algo que se considera menos femenino confunde a estos adolescentes y me lo dicen, porque comienzan a cuestionar sus normas y su comprensión de lo que significa ser un hombre”.