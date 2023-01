Por ir mirando el celular: Mujer se volvió viral por subirse a patrulla pensando que era un taxi

En un elemento prácticamente indispensable se ha vuelto el celular en la vida de las personas, aunque hay algunos casos en los que se puede transformar en una verdadera distracción.

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a una mujer en México, quien se dedicó a mirar exclusivamente su teléfono y no se percató que estaba subiendo al automóvil equivocado.

Pero no se trata de una confusión de color o marca del vehículo, sino que la joven no notó que entró al asiento trasero de una patrulla policial, la cual creyó que era un taxi que la iría a dejar hasta su casa.

Lo particular es que fue el mismo policía el que no tardó en bajarse del asiento del piloto y abrirle la puerta a la mujer para que descendiera porque no estaba arrestada, siendo testigo presencial de una sorprendente escena.

El momento fue captado por un usuario que rápidamente lo subió a TikTok, red social en la que el video suma más de 21 millones de reproducciones en pocos días.

El encargado de viralizar todo fue la cuenta @marcomoyano260, que no encontró nada mejor que postear la siguiente interrogante: “¿Señorita, qué hace? Cuando te confundes por usar el celular”.

“No me río porque perfectamente podría ser yo”, “se entregó sin resistencia” o “me ha pasado”, son algunos de los comentarios que inundaron este gracioso registro que sin duda está dando que hablar.