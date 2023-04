Mujer le pidió perdón de rodillas a su novio tras haberle sido infiel con su hermano: “Sólo fue un desliz”

Un insólito hecho se dio hace algunos días en Bolivia, luego de que una mujer llegara hasta un terminal de buses para pedirle disculpas a su novio tras haberle sido infiel.

El suceso fue grabado y subido a TikTok por una usuaria, quien constató que esta inesperada situación se dio frente a todas las personas que transitaban por el concurrido lugar.

“Me encontré con esta escena en el terminal. La chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio”, escribió @alejandraapalacioss en su cuenta.

En el registro se ve que la joven hasta se arrodilla ante su pareja para solicitarle comprensión, todo mientras otra persona sostiene un cartel con un llamativo mensaje: “Perdóname Jaime. Sólo fue un desliz”.

En un segundo video, la misma usuaria aseguró que todo se dio porque la protagonista de la historia engañó a su pololo con su hermano, lo que causó el aparente término de la relación.

El momento no fue para nada romántico, ya que el hombre no olvidó el engaño y declinó aceptar las disculpas de la mujer, quien lamentablemente no cumplió con su propósito.

Este particular hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales y ya suma más de 4,5 millones de reproducciones.