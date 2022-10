Un final feliz para “Blackie”: Mujer que rescató a perrito abandonado en la carretera decidió quedarse con él

El pasado viernes 21 de octubre, un angustiante momento se viralizó en redes sociales y tuvo como protagonista a un perro, el cual fue captado cuando corría detrás del auto que lo abandonó en plena carretera.

El registro fue compartido por Daniela Castellini (@danini_love) en TikTok, donde aparece grabando al animal que corre desesperadamente en medio de la calzada en la comuna de Colina, Región Metropolitana. “Esto es lo más triste del mundo, no boten a sus perros, ¿qué hue… les pasa? ¿Qué onda, qué hago”, preguntó en esa ocasión.

“Le toqué la bocina, lo perseguí fácil por cinco kilómetros y no paraba, no paraba. Así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí“, agregó la mujer, quien subió al can a su vehículo.

Ante esto, la mujer inició una campaña en redes sociales para encontrar un nuevo hogar para el pequeño bautizado como “Blackie”.

A través de su cuenta de Instagram, Castellini explicó que no podía quedarse con él porque ya tenía varios animales a su cuidado.

“Blackie” ya tiene nuevo hogar

A una semana del viral, la joven tomó la decisión de quedarse con el can luego que este se integrara de buena manera a su familia y a los demás mascotas, entre los que se encuentran perros, gatos, tortugas y peces. “Es una granja, de todo un poco”, cuenta en conversación con CHV Noticias.

“La idea, principalmente, era buscarle una casa. En esos días buscándole hogar, me fui encariñando con él. Es un perrito increíble, tranquilo, muy dósil y se lleva bien con mis otras mascotas”, señala.

En ese sentido, reconoce que “creamos un lazo que iba a ser difícil de romper cuando lo diera en adopción y decidí quedarme con él”.

“Desde el día uno se llevó bien con mi hija Amelia. Después le presenté a mis otros perros y estaban felices de recibirlo, hasta con los gatos se lleva bien. No tuvo problemas con nada, es un regalón, se acuesta en la cama con uno”, afirma.

Con el paso de los días, Daniela se percató de ciertas cualidades de “Blackie”. “Por ejemplo, me di cuenta que no come comida de perro, le gusta que le prepare arroz con carne o pollito, es más de comida casera. Es muy obediente, le gusta que lo tomen en brazo. En estos últimos días la gente ya lo reconoce y le han pedido fotos“.

— ¿Cómo has sentido el recibimiento en redes sociales después del video?

“Siempre hay comentarios de todo tipo. La gran mayoría son de mucho cariño y agradecimiento por haberlo recogido en mi casa, pero también hay gente que piensa que casi es un montaje. Yo digo, ‘¿cómo va a ser un montaje?’, no voy a tirar un perro para después recogerlo. Hay de todo”.

— ¿Qué opinas de las personas que abandonan a sus perritos?

“No es el único perrito que ha sido botado en la calle. En ese sector (Santa Elena, Colina) siempre van a botar perritos, porque es un lugar más o menos baldío. Lo encuentro horrible, no hay calificativo para las personas que hacen esto. Siempre hay una fundación que los pueda recibir o alguna persona que los pueda adoptar, no es una opción botarlo. Es lamentable que exista gente capaz de hacerlo“.

Finalmente, la mujer hizo un llamado para quienes se sintieron conmovidos con la historia del pequeño protagonista. “Si ven a un perrito o un gatito abandonado en la calle, tenga la valentía de parar y ayudarlo. Así como Blackie, hay millones de perritos en la calle buscando un hogar“, cerró.