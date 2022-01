Una insólita situación se produjo en China tras el arrebato de una furiosa mujer, quien no halló nada mejor que destruir una importante cantidad de vestidos de novia a modo de venganza.

Todo comenzó en el momento en el que se acercó una tienda para pedir una devolución del dinero, lugar en el que adquirió precisamente un vestido de novia que no pudo ocupar porque su boda se canceló debido a que descubrió que estaba embarazada.

Sin embargo, los encargados del recinto le dijeron que esa situación no sería posible y que únicamente le ofrecían “beneficios para el bebé”, lo que en un principio fue aceptado por la clienta.

Pero el pasado 9 de enero, medio internacionales informaron que la ex novia apareció nuevamente en el local y desató su furia contra los responsables y contra todos los vestidos que estaban a su vista.

Para esto, tomó una tijera que portaba y comenzó a rasgarlos uno por uno, registro que fue captado en video y que rápidamente se viralizó por las redes sociales.

En total, fueron 32 vestidos de novia los destruidos por la mujer, que solamente se controló una vez que llegó la policía al local y que hizo caso omiso a los pedidos de los trabajadores, quienes le pedían que se detuviera.

Un par de días más tarde, la joven regresó al local y pidió disculpas por lo sucedido, además de ofrecer pagar todas prendas de matrimonio destruidas. El dueño no aceptó y terminó por demandarla ante la justicia.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022