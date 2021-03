Un conductor de Uber en San Francisco fue agredido por una mujer tras negarles el servicio por no usar mascarillas.

El hecho ocurrió en San Francisco, Estados Unidos, y fue grabado por el conductor. Posteriormente, usuarios lo viralizaron en redes sociales y denominaron a las participantes de la agresión como “las anti mascarillas”.

En el registro se ve a tres mujeres en el asiento trasero insultando al conductor mientras una de ellas le tose.

La policía de San Francisco confirmó que una de las mujeres roció gas pimienta al Uber identificado como Subhakar Khadka (32).

El conductor contó que se había detenido para decirles a las mujeres que usaran mascarillas en el vehículo. Al ser negada esta petición, Subhakar les pide que salgan del automóvil. “Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera”, dijo Khadka a CSB San Francisco.

En tanto, desde Uber indicaron a través de Twitter que “este comportamiento es completamente inaceptable y va en contra de nuestras normas de la comunidad. Nuestro equipo investigó esta situación y eliminó el acceso del pasajero a la plataforma Uber”.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021

Las imágenes se han difundido velozmente por Twitter y miles de usuarios han dirigido sus críticas a las protagonistas del video. Algunos, incluso, han publicado los perfiles de Instagram de las mujeres para hacerle llegar el repudio.

“Hagamos famosas a estas asquerosas personas”, publicó uno de los más enojados.

Una de ellas, en tanto, subió su propio video en el que alegaba que en realidad estaba siendo “secuestrada” por el Uber.

