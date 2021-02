En Aclán, Filipinas, un cachorro nació con un sólo ojo en la frente, sin nariz y con dos lenguas.

Los cinco hermanos del “Cíclope Cachorro” gozan de perfecto estado de salud, sólo él nació con malformaciones tras el parto múltiple.

La dueña del extraño perro, Amie de Martin, sufrió una gran su sorpresa tras el nacimiento del animal y decidió compartir las fotos en sus redes sociales.

Lee también: Descubren a un extraño tiburón con cara de humano: Lo comparan con “Baby Shark”

A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, sus particularidades sus genéticas no le permitieron vivir por mucho tiempo, porque no permitían que el cachorro respirara y se alimentara de forma correcta.

Expertos aseguran que este curioso caso podría atribuirse a que la madre parió en edad avanzada o que el cerebro del cachorro no se dividió en dos hemisferios.

CYCLOPS PUPPY? 👁️

A puppy shocked its owners after it was born with a single eye on the center of its forehead in Tangalan, Aklan on February 6, 2021. (Photos courtesy of Amie de Martin, Boracay News Network) pic.twitter.com/jGeXlHjIZS

— The Philippine Star (@PhilippineStar) February 8, 2021