La infuencer chilena Naya Fácil dio a conocer este sábado a través de sus redes sociales que cumplió el sueño de la casa propia y se convirtió en Trending Topic.

Mediante un video, la joven contó su historia de superación y mostró la vivienda a sus seguidores. “No me avergüenzo absolutamente de nada de lo que yo les voy a mostrar ahora”, afirmó.

“Me siento orgullosa de yo sola poder lograr todas las cosas que quiero y también darles ánimo a ustedes, de que si algún día quieren lograr alguna cosa, algún día, háganlo chiquillos. Ustedes son capaces de todo y que nunca les avergüence de dónde vienen”, agregó.

Luego, en el registro Naya cuenta que “en enero de este año yo me propuse una meta, creo que es la meta más grande personalmente que he logrado hasta ahora. A mi corta edad he pasado muchas cosas, no me avergüenzo absolutamente de nada, estoy orgullosa de las cosas que he logrado”.

“Les quiero mostrar mi nueva casa. Todo esto que ven acá es mío, mío, mío”, indicó con emoción. “Voy a mostrarles mi pieza, donde he vivido todos estos años, donde ustedes me veían día a día, atrás pueden ver como es mi pared, así que eso, se las voy a mostrar. Aquí es donde yo he dormido todo este tiempo, he pasado todos mis momentos”, aseguró emocionada entre lágrimas.