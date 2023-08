¡Le pidieron perdón! Así está la niña de “mirá de quién te burlaste”, 15 años después del recordado viral

Fue en 2008 cuando una niña protagonizó un divertido momento que, varios años después, se convertiría en viral en redes sociales y en un verdadero referente para los internautas a la hora de conseguir un logro.

Se trata de Romina González Casella, de 19 años, quien participó cuando pequeña de un programa de televisión urguguayo y ganó como premio de un concurso un viaje en crucero por el Caribe junto a su familia.

Tiene 19 años y va a la universidad

En el momento de enviar saludos, la niña no pudo contener su felicidad y se desquitó con un apasionado e inesperado exabrupto, dedicado a un compañero de clase y al personaje Barney, a quién clasificaba como “farsante”: “¡Mirá de quién te burlaste!”, expresó, quedando para siempre en la historia de internet.

Ahora, Romina tiene 19 años, estudia Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay y, según contó al sitio LT10, el niño a quien dirigió su mensaje le pidió disculpas por las burlas.

Hizo las pases con el niño que se burló

“Cada tanto hay gente que me reconoce y me hace siempre los mismos chistes, me piden fotos. No me molesta, agradezco que la gente se acuerde de mí, si se acercan con respeto se los agradezco”, contó en el medio argentino.

Asimismo, la universitaria se refirió al compañero a quien dedicó su frase, asegurando que es un problema superado. “Este chico me había herido un poco el orgullo al burlarse de mi fobia a las cucarachas. Fue algo infantil y no tuve problemas en resolverlo cuando la otra parte decidió que era hora de blanquear el asunto. Con Dylan está todo bien”. concluyó.







Síguenos en