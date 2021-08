Un particular momento se vivió durante un partido de fútbol entre los equipos FC Cincinnati y Orlando City el pasado domingo. Un encuentro deportivo que fue disputado en Ohio y que corresponde a la Major League Soccer (MLS).

Todo sucedió luego que un pequeño de 2 años, inspirado por los jugadores, decidiera correr y meterse a la cancha. Una arriesgada acción que tuvo que ser frenada por la madre del menor utilizando una especial técnica.

El niño de nombre Zaydek, saltó la baranda y corrió rápidamente detrás de la pelota, pero su madre, Morgan Tucker, salió detrás de él y lo “tacleó”. Solo de esa manera consiguió detenerlo y volver a la galería para continuar disfrutando del partido.

Lee también: Hasta con flotador: Hombre fue captado nadando por las calles de Rancagua

Un suceso que fue compartido por la MLS a través de sus redes sociales, junto a la frase: “Esperamos que esta madre y su pequeño invasor del terreno de juego estén teniendo un increíble día”.

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI

— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2021