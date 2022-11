Niño de Valparaíso pidió donaciones para perros en lugar de regalos en su cumpleaños: ¿Cómo aportar a la causa?

Los cumpleaños son unas de las fechas más esperadas por los más pequeños a causa de los regalos. Sin embargo, un niño de Valparaíso conmovió por su nobleza y generosidad al realizar una tierna petición: Donar a organizaciones animalistas en lugar de comprar obsequios.

Se trata de Martín, un pequeño que cumplirá 8 años el próximo 28 de noviembre y que, según consignó el diario La Estrella de Valparaíso, en la invitación que entregó a sus comensales para la celebración, solicitó expresamente que, en lugar de entregar presentes, realizaran aportes al Canil de Lobita ubicado en Placilla.

En conversación con el medio, el futuro cumpleañero explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.“Yo quise que otras personas y otros perritos tengan hogar, tengan familia, tengan comida, tengan agua, tengan lo que merecen”, declaró.

“Me preocupan las personas, perros, animales, que están en la calle abandonados. Yo creo que la gente tiene que reflexionar y ser solidaria con los demas“, agregó en su tierno testimonio que también recogió el portal Soy Chile.

“Una lectura de humanidad”

María Gabriela González, madre de Martín, sostuvo que su hijo les ha dado una verdadera “lectura de humanidad”, luego que el periódico la contactara para hablar sobre el comentado gesto.

Además, agregó que el niño vive con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y que su mascota llamada Hassam ha sido fundamental en su proceso de crecimiento.

Sobre este último, el pequeño dijo que “es como un hermano y como un amigo para mí, porque me ha acompañado mucho tiempo (…) Me da cariño, paz, risas, me ha dado todo, es todo para mí“, relató al medio.

Finalmente, para las personas que estén interesadas en cumplir con el deseo de Martín, pueden ingresar al perfil en Facebook de la organización animalista Canil de Lobita para realizar su donativo.