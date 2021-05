Durante la histórica jornada de elecciones que vive nuestro país por los inéditos comicios de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, múltiples figuras del mundo político fueron hasta su lugar de votación para cumplir con su deber cívico.

Una de ellas fue la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien acudió a votar el sábado y que habló con los medios de comunicación por primera vez desde el nacimiento de su hija, Khala.

Siches llegó pasado el mediodía a un local de votación en La Florida. “He querido hacer un espacio para justamente hacer un llamado a la ciudadanía a participar de este proceso democrático, hacerlo de forma ordenada con todas las medidas de prevención”, dijo en un punto de prensa.

“Es un hito histórico para poder repensar y reconstruir este nuevo Chile”, agregó. Sin embargo, una consulta fue ampliamente debatida en redes sociales por considerarse como “machista”, ya que una de las periodistas del lugar le preguntó dónde había dejado a su bebé para poder salir a votar.

Si bien la presidenta del Colegio Médico le respondió de igual manera, peor al llegar a su casa respondió de una ingeniosa manera a través de Instagram, llevándose los aplausos de sus seguidores.

“Para la periodista que preguntaba donde dejé la wawa??? No, no me la he comido, la dejé con su padre. Al llegar la bendición ya estaba mudada y había tomado su leche. Excelente servicio”, posteó la autoridad, mensaje que se viralizó rápidamente.