Tiktoker argentina estalló de risa con forma chilena de pronunciar la “SH”: “Casi me muero”

Una tiktoker argentina se viralizó en redes sociales con un video donde analizó el acento chileno, pero reparó en la especial pronunciación que le damos a algunas palabras.

A través de su cuenta de Tik Tok, la usuaria llamada @martutorretta se sinceró sobre una de las cosas que más le ha llamado la atención viviendo en Chile

“Miraba TikTok y vi el video de una influencer que era chilena y que había ido a Argentina y que hablaba como hablamos los argentinos. Me dio mucha risa porque yo trabajo con chilenas y siempre se ríen de cómo pronunciamos la ‘Y’ los argentinos“, comenzó explicando.

La trasandina aseguró que “por más de que haga casi un año de que vivo acá en Santiago, hay algo que dicen los chilenos que yo no puedo con ello“.

La pronunciación de los chilenos

En el video la joven aclaró que su reflexión “no es en modo de hater ni nada, sino que así como a ustedes les da mucha risa que nosotros marquemos la Y tanto, a mí hay algo que me supera y es el hecho de que la ‘SH’ ustedes la pronuncian como si fuera ‘CH’“.

Para ejemplificar a lo que se refería, puso como ejemplos palabras como sushi, flash, shopping. Sin embargo, hay una en especial que la descompuso totalmente.

“Pero el otro día escuché la peor de todas y casi me muero”, aseguró, explicando que mientras veía las historias de la cuenta una influencer de moda escuchó decir push up y “casi me muero”.

“Ya sé que son todas en su mayoría palabras en inglés o derivados de palabras en inglés y, que en cada lenguaje del español se dicen de manera diferente pero te juro que con esa no puedo

