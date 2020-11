Un furioso momento protagonizó Fernando Solabarrieta el martes, tras la histórica derrota de Chile ante Venezuela por 2-1 en Caracas.

Todo comenzó cuando el panel de ESPN Radio Chile debatía sobre la continuidad de Reinaldo Rueda en el banco de La Roja y continuó con una discusión en torno a la figura de Jorge Samopaoli.

Waldemar Méndez y Luka Tudor empezaron a discutir con un Solabarrieta exaltado, quien insistía en que había que preguntarle la opinión a la gente.

“Para mí es inaceptable”, dijo Méndez sobre las polémicas negociaciones de Sampaoli con Sergio Jadue antes de su llegada a la Selección.

“Pregúntale a la gente”, le respondió Solabarrieta, y agregó que “de paso les quiero decir algo, es para quien nosotros trabajamos”.

Tudor le espetó: “¡y qué importa! Tú estás ahí con el Twitter”. Enfadado, Solabarrieta lanzó una frase que luego se volvió viral: “¡no tengo Twitter, no tengo Twitter!”.

Más adelanta, argumentó: “¿sabes por qué le tengo respeto a la gente? Porque yo pago dividendos y el colegio de mis hijos porque la gente nos ve. Si no nos ve nadie, no cobro sueldo, papá. Y ustedes los jugadores debieran entender de una vez por todas que el público es el que paga sus sueldos. Y si ustedes no lo entienden, y se pasan por cierta parte lo que opina la gente, entonces no van a entender nunca que el fútbol profesional funciona con la gente”.

Paradójicamente, el “¡no tengo Twitter!” se hizo trending topic en Twitter, donde muchos festinaron con el enojo de Solabarrieta.

