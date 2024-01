Chilena se desmayó en pleno matrimonio y se volvió viral en TikTok: “Era una señal”

Una joven chilena se volvió viral en TikTok por vivir un sorprender y desafortunado momento: Se desmayó en su matrimonio civil, justo antes de jurar en el Registro Civil.

El hecho de decidir casarse puede causar mucho estrés para los novios, quienes también deben preocuparse de otros ámbitos, como la celebración posterior.

¿Qué le pasó a la chilena viral?

“POV: Te desmayas en tu matri”, dice en la descripción del video que se volvió viral en TikTok, plataforma en la que acumula más de 726 mil reproducciones.

Según se ve en el viralizado registro, aparece la novia, el novio y sus respectivos testigos, escuchando las palabras de la jueza hasta que la joven evidenció malestares.

“Me siento mal”, le dice a su amiga que está al lado y, acto seguido, se desmayó sobre ella.

¿Tuvo final feliz la chilena?

Afortunadamente, la joven se logró reponer y se casó: “Tomen desayuno cuando se casen”, expresó mientras le tiraban aire.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Amo que le avise a la amiga antes del novio”, “cuando las señales son claras”, “estaba del mismo color del vestido”, “se desmaya en regia”, “y el novio no hace nada… ahí no es”, “hasta el perro ahí preocupado”, “era una señal y no la tomó”

Mira el video viral aquí:

