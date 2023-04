Observatorio ALMA se sumó a la fiebre por Pedro Pascal y lo comparan con diferentes fenómenos del espacio

Pedro Pascal no sólo se ha caracterizado por su talento en la actuación, sino que también ha acaparado las miradas por sus atuendos en diferentes eventos y revistas internacionales.

Por esta razón, usuarios han repletado las redes sociales con divertidas comparaciones de sus “outfits” con diferentes contextos: desde personajes Pokémon hasta cajas de cereales y hongos.

Pedro Pascal as mushrooms. A thread. pic.twitter.com/MawBYWvus9 — Amanda (@Pandamoanimum) March 30, 2023

Pedro Pascal as Pokémon – a thread 🧵(I don't know why I'm doing this) 1. Ribombee pic.twitter.com/UZGs1RGdux — ☕️ ELA 🌈 (@TheCafeEla) April 2, 2023

Ahora, el reconocido observatorio chileno ALMA, ubicado en el Desierto de Atacama, se llenó de aplausos al sumarse a esta tendencia en redes sociales y relacionar los looks de Pascal con fenómenos del espacio.

“This is the way (Este es el camino)”, escribió el recinto en su cuenta oficial de Instagram, haciendo alusión a una de las frases célebres de su personaje en la serie The Mandalorian.

Según el color de su ropa, la cuenta del observatorio lo asoció con distintas imágenes captadas por su telescopio.

Por ejemplo, en la primera imagen se observa al intérprete usando un vestuario con tonalidades anaranjadas, el cual fue asociado a la imagen del agujero negro Sagitario A*.

Asimismo, un look en que resalta un terno de color rosado fue comparado con el complejo molecular de la nube de Orión -2 y un atuendo celeste fue equiparado con una captura de la Galaxia Telaraña.

En tanto, la vestimenta que utilizó el actor para su monólogo en el programa Saturday Night Live fue asociado al cúmulo estelar G286.21+0.17.

El post desató una ola de comentarios de usuarios, quienes aplaudieron la creatividad de la cuenta del observatorio. “Tía ALMA no sabes cuanto te quiero”, “eso sí es arte” y “amo la genialidad”, fueron parte de las reacciones.

Revisa la publicación acá: