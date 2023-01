“No puedo vivir con esta presión”: El hilarante argumento de un padre para salirse del chat familiar

A veces, los chats grupales pueden transformarse en un dolor de cabeza, al igual como le ocurrió a un padre en Estados Unidos, quien decidió dejar la conversación familiar de una manera que llamó la atención en las redes sociales.

“No puedo seguir el ritmo de la presión de tener siempre que reír, o gustar, o escuchar los pensamientos, las fotos y las diversiones aleatorias de todos”, comienza el texto enviado por el Dr. Thomas D’Orazio, un cirujano ocular, a su esposa e hijas el pasado 16 de enero.

Y continúa: “Para todos los textos futuros: los amo, me río de ellos o me gustan, a menos que sea malo, entonces me desagradan. En perpetuidad. No puedo vivir con esta presión. Estoy fuera”.

My dad seriously sent this to our family groupchat im crying pic.twitter.com/em70wVKHti — snakel3t (@snakel3t) January 17, 2023

Una de sus hijas compartió la divertida historia en Twitter y se volvió viral, acumulando más de 420 mil me gusta. “Mi papá en serio envió esto a nuestro chat grupal familiar. Estoy llorando”, describió junto a la captura de pantalla.

“Cuando lo leí, me eché a reír”, confesó Allison, hija de D’Orazio, a Today. “Es hilarante”, añadió.

Además, reveló que su padre agregó en el mensaje que era “un tipo gruñón de la era anterior a los teléfonos celulares”.

“Estaba enviando fotos de cada puntada que estaba haciendo en un proyecto de costura”, confesó la joven sobre la razón que hizo que su padre reaccionara. Aunque contó que su madre y otra hermana tienen las mismas costumbres.

“Las tres somos muy extrovertidas y enviamos cosas al azar durante todo el día (…) Es tan amable y comprometido con nuestras vidas, es como el ser humano perfecto, y creo que lo estresaba no poder responder a todos los mensajes”, explicó.

Pese al revuelvo, la joven aclaró que finalmente su padre continuó en el chat.