“Cuando no está mamá…”: Padre genera debate al bañar a su hija con la misma agua de los platos sucios

Muchos son los padres que cuando cuidan a sus hijos deciden hacerlo de la manera más grata posible, al igual como lo hizo un hombre que se volvió viral en las redes sociales con su particular forma de bañar a su guagua, generando un amplio debate.

En su perfil de TikTok, Martín Espinoza compartió un video en el que aparece lavando los platos en la cocina con su pequeña hija dentro cubierta con agua y un poco de espuma, que no se especifica a qué corresponde.

“Cuando no esta mamá, pero eres un papá experimentado”, escribió en la descripción del registro con la canción Holding Out For a Hero de fondo.

A lo largo del video, el hombre baña a su guagua con la misma agua con la que está lavando los platos sucios, un acto que generó diferentes críticas por los usuarios, quienes hicieron énfasis en posibles infecciones. Aunque también hubo otros que se lo tomaron como una humorada.

“Yo solo veo que le puede dar una infección a la niña”, “que satisfacción el bebé dormido, bañado y los trastes limpios. El proceso es lo de menos”, “creo es la peor idea”, “muy mal”, “¡el mejor papá! ¡Es muy bueno! Por primera vez veo que pueden hacer dos cosas a la vez”, fueron algunos de los comentarios.

El video fue ampliamente viralizado y cuenta con casi 16 millones de reproducciones.

Mira el video aquí: