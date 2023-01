Padre fue despedido de Google por mail automático mientras alimentaba a su hija recién nacida a las 2 am

Un hombre que recién se convirtió en padre fue despedido de Google a través de un mail automático y se enteró mientras le daba de comer a su guagua de solo días de vida a las 2 de la mañana.

El protagonista de la historia es Nicholas Dufau, de Los Ángeles, California, quien compartió lo sucedido en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

En la publicación, Dufau contó que se había convertido en padre el pasado 17 de enero y que al día siguiente “mis compañeros de equipo de Google me colmaron de emojis de corazón y confeti virtual, deseándome lo mejor en mi licencia de paternidad”.

En el post, el hombre compartió tres fotografías: una en la que contaba a sus compañeros que fue padre de una niña junto a una foto de ambos, otra de las felicitaciones y por último una del mail de despido.

“El viernes por la mañana, a las 2 am, mientras alimentaba a mi bebé, recibí una notificación de que había perdido el acceso a mis cuentas corporativas de Google. Me habían despedido a través de un correo electrónico automatizado”, continuó.

Según su relato, trabajó seis meses allí con “un equipo lleno de personas inteligentes, motivadas y amables que me dieron la bienvenida a su familia de Google. Me aseguraron que la compañía era una que atesoraba a sus empleados y me alentaron a tomar toda la extensión de mi licencia parental para apreciar este precioso tiempo con mi familia”.

“Cada despido duele; sin embargo, el momento de esta experiencia no solo me hizo sentir muy prescindible, sino que me hizo sentir ingenuo”, reflexionó.

“Afortunadamente, muchos de mis antiguos colegas se han acercado con los mejores deseos y simpatías, todo mientras continúan navegando por lo que estoy seguro son tiempos tumultuosos en Google. Y, por supuesto, mi santa esposa y mi hija milagrosa han estado aquí para levantarme el ánimo y darme consuelo. Me han demostrado que, independientemente de las dificultades que pueda estar enfrentando, todavía tengo mucho más por lo que estar agradecido”, cerró el hombre.