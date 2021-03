Una joven que habitualmente subía videos a TikTok realizando bailes de twerking, se vio obligada a pedir disculpas y dejar de mostrar ese tipo de contenido, luego que su padre la reprimiera por su comportamiento en redes sociales.

“¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?”, le señaló el adulto frente a la cámara, mientras ella asimilaba los retos.

Dentro de su lógica, el hombre además dijo que su hija es una “niña de casa”, con buenas notas en el colegio, por lo que no considera apropiado que muestre su cuerpo bailando twerking y lo publique por Internet. Llegó a decir que “las nalgas las enseñan las putas”.

La situación hizo eco en redes sociales y su registro se viralizó. “Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”, expresó la joven.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, con usuarios apoyando la actitud del padre, mientras que otros lo cuestionaron, ya que acusan que la denigró.

Mamertos el papa lo que le hizo fue un daño. Ella paso de 1000 seguidores a 95.000 y siguie subiendo les parece que le hizo un bien jajajajaa algunas personas no tienen ni idea como funciona el mundo de las redes sociales 🤡 — cristomendez (@alanpoems) March 5, 2021

Muy mal, la denigro más, además la chica ya se ve mayor de edad — ✨La Mera Mera✨ (@lameravenus) March 5, 2021

Por un lado apoyo al padre, sin embargo es una consecuencia del desinterés que ha mostrado hasta el momento. Tampoco creo que sea bueno que lo haga de forma pública. El ofendido es él, su hija ¿Qué? hace lo que hacen la mayoría de las adolescentes actuales por 5 min de fama. — Eos_Vardos_Spica_V (@Eosvardos) March 7, 2021

Si yo fuera su hija, huiria, saldría corriendo de esa casa. Ojalá que cuando crezca, pueda tener voz. Pobre chica. — Ann Shweetz (@AnnSweetz1) March 7, 2021