Este es Pancho, el perro que se hizo famoso por su reacción furiosa al escuchar “Mi bebito fiu fiu”

Desde hace más de un año, un can apodado como “Pancho Perrito Malvado” se ha hecho famoso en redes sociales por enojarse con facilidad.

Los videos que graba y publica su dueño, quien propició la popularidad del animal, tienen un motivo distinto. En cada uno le presentan distintos estímulos, totalmente inofensivos, que desatan su furia y descontrol. Pero claro, hay uno que superó sus propias fronteras.

Fue en esta semana que el amo de Pancho registró un video, donde el perro mostró su evidente enojo después de oír de la voz de él la canción “Mi bebito fiu fiu”.

Esto ocurrió mientras Pancho estaba dentro de la casa. Su amo le pidió que saliera al patio, a lo que el animal amablemente accedió. En ese entonces, el dueño le cantó “Mi bebito fiu fiu”, lo que causó que Pancho “enloqueciera”, y comenzara a gruñirle con su enojo acumulado.

El “odio” de Pancho no es solo con esta canción. Su reacción se ha dado con diferentes temas. Por ejemplo, esta semana celebraron que en TikTok llegaron al millón de seguidores. Su dueño le cantó “We are the champions” de los ingleses Queen, lo que también provocó el enojo de Pancho.

Mira este compilado con las reacciones de Pancho: