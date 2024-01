Para nunca olvidar, para siempre recordar: La mujer que se hizo pasar por intérprete de señas

Es uno de los videos más viralizados en X (Ex Twitter). A tal punto, que cada cierto tiempo se vuelve a publicar con la excusa de “nunca olvides que sucedió esto”.

Se trata del momento que Derylin Robert se presentó a una conferencia de prensa de la Policía de Tampa como intérprete de señas en 2017. Sin embargo, resultó ser que una impostora.

Es así como se puede observar en el video a Brian Dugan, el Jefe de la Policía de esa ciudad del estado de Florida, dando declaraciones sobre una serie de arrestos por asesinatos, y a su lado la mujer que hacía las “señas”.

Resultó que la mujer hizo una serie de gestos que eran imposibles de interpretar. Una profesora de la Universidad del Sur de Florida se dio cuenta de esta situación y declaró a CNN:

“Muchas de las señas fueron inventadas. No fui capaz de entender lo que estaba diciendo”.

A estas declaraciones, se sumó la madre de una de las víctimas de los casos de asesinatos. Ella es sorda y en momento que fue la conferencia, manifestó: “Ella estaba parada ahí, interpretando de una forma incomprensible“.

Por su parte, la policía de Tampa declaró que aquella mujer era dependiente de una contratista, a la que la institución confiaba. Además admitieron que no se hizo la diligencia correspondiente para filtrar la persona ideal para el cargo.

Ahora bien, los uniformados también declararon que lo que hizo la persona en cuestión no fue un crimen, sino un acto de falta a la ética.

Pero no todo quedó en este hecho, también se reveló que aquella mujer había sido arrestada en variadas ocasiones por fraude, los que incluyen una condena.

Never forget the woman who got arrested for being a fake sign language interpreter pic.twitter.com/O8Je1B7yzp

— Historic Vids (@historyinmemes) January 27, 2024