Courtney se acostumbró a estar embarazada durante tanto tiempo, ya que el lapso más largo que pasó sin estarlo fueron tan solo 7 meses.

“Va a ser extraño no tener otro bebé. En general, el embarazo me trató bien, no me enfermé y nunca estuve en reposo en cama, por lo que siempre pude cuidar a los niños. He disfrutado tener bebés”, comentó la madre.

La vida de la familia Rogers es muy organizada. A las 8 de la mañana Courtney les da clases de matemáticas y arte a sus hijos, mientras Chris trabaja como pastor en una iglesia. Al almuerzo de mediodía los más grandes preparan su propia comida y el resto del día son clases online y actividades relacionadas a los animales, hasta la hora de ir a dormir a las 8 pm.

Ahora la tarea más urgente de la familia es ampliar sala principal y aumentar la cantidad habitaciones para la cantidad de hijos que decidieron tener.