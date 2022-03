Mejor boda o mejor boda. Una pareja de novios en México decidió contraer matrimonio bajo la temática de una clásica película de DreamWorks.

Se trata de Shrek. Sí. Leíste bien. Ambos optaron por casarse vestidos de los ogros más famosos del mundo.

De esa forma, el novio llegó vestido del amigo de Burro, mientras que la novia se caracterizó como la princesa hechizada, Fiona.

Lee también: “Las risas no faltaron”: Orrego reaccionó a memes tras pedir que lo sumaran a la foto oficial de gobernadores

Y no solo eso, porque los invitados también fueron vestidos como los personajes del filme, registrando la ceremonia en redes sociales.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y se hicieron virales, donde destacaron la ingeniosa idea de la pareja, dejando una serie de comentarios en redes sociales.

“Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Shrek”, “La boda perfecta no exi…”, “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”, “Si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, “Cosas que nunca podré hacer”, son solo algunos de los comentarios que se leen en TikTok, donde fue publicado el video.

Lee también: “Irina, ¿puedo dormir con la banda?”: Continúa la ola de memes por la asunción del presidente Gabriel Boric

ffcgckgctk

ugfutty7d

hgfcdyrs